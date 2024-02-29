Хороших Виктория Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хороших Михаил Иннокентьевич
Мать: Хороших Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шленский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шленская София Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шленская Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Валерия
Отец ребёнка: не указан