Хороших Виктория Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хороших Виктория Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хороших Михаил Иннокентьевич

Мать: Хороших Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шленский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шленская София Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шленская Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Валерия

Отец ребёнка: не указан

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