Дойников Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойников Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дойников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шокурова Ефросинья Андреевна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дойникова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Шокурова Ефросинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шокурова Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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