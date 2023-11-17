Дойников Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дойников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шокурова Ефросинья Андреевна
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дойникова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Шокурова Ефросинья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно