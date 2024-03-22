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Комиссаренко Илья Владимирович

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Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

23.01.1970

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1970

Отец: Комиссаренко Владимир Моисеевич

Мать: Хотенченко Мария Ивановна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Военная служба
С 1988 по 1991
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
в/ч 70148A
Рождение ребёнка
04.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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