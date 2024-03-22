Комиссаренко Илья Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1970
Военная служба
С 1988 по 1991
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
в/ч 70148A
Рождение ребёнка
04.04.2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.07.2010
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область