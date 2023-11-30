Фельк (Марина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванников Николай
Рождение ребёнка
24.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванников Николай
Смерть
Неизвестно