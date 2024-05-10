Бодров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бодров Афиноген Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно