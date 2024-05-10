Бодров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодров Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Бодров Павел Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бодров Филипп Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бодров Афиноген Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бодров Нестор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

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