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Неверов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1925

Дата смерти

02.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

тн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925

Отец: Неверов Александр Григорьевич

Мать: Ермакова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Нина Михайловна

Шарташское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Нина

Рождение ребёнка
1947

Сын: Неверов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Семенова Нина

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Неверова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Нина Михайловна

Смерть
02.01.1995
Шарташское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

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