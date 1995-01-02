Неверов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1925
Дата смерти02.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Нина
Рождение ребёнка
1947
Сын: Неверов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Семенова Нина
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Неверова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Нина Михайловна
Смерть
02.01.1995