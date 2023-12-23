Пантюшин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюшин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантюшин Михаил Васильевич

Мать: Пантюшина Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
09.05.1974

Жена: Пантюшина Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
09.10.1975

Сын: Пантюшин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Пантюшина Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
16.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пантюшина Надежда Анатольевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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