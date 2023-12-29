Свешников Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Фёдор Андреевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Свешников Андрей Петрович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733

Сын: Свешников Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Свешников Егор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Свешников Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Свешникова) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Свешников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Свешников Николай Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1770

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