Свешников Фёдор Андреевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Свешников Андрей Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733
Сын: Свешников Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Свешников Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Свешникова) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Свешников Николай Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1770