Коурова (Журавлева) Степанида Михайловна
женский, родилась 25.10.1895, Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЖуравлев Михаил Иванович07.11.1876 г.р.
МатьЖуравлева (Мелехина) Феодора Степановна11.02.1875 г.р.
Супруги
Коуров Петр Павлович1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1895
Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1918
Муж: Коуров Петр Павлович
Смерть
Неизвестно