Коурова (Журавлева) Степанида Михайловна 25.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Коурова (Журавлева) Степанида Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.10.1895, Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Журавлев Михаил Иванович07.11.1876 г.р.
Мать
Журавлева (Мелехина) Феодора Степановна11.02.1875 г.р.
Супруги
Коуров Петр Павлович1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1895

Отец: Журавлев Михаил Иванович

Мать: Журавлева (Мелехина) Феодора Степановна

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
11.02.1918

Муж: Коуров Петр Павлович

Смерть
Неизвестно

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