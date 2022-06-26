Болотова (Петрова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1931
Отец ребёнка: Болотов Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Корякина Вера (Болотова) Михайловна
Отец ребёнка: Болотов Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
27.07.1946
Сын: Болотов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Болотов Михаил Кириллович
Смерть
Неизвестно