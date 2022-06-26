Болотова (Петрова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Петрова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
20.08.1931

Сын: Болотов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Болотов Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Корякина Вера (Болотова) Михайловна

Отец ребёнка: Болотов Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
27.07.1946

Сын: Болотов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Болотов Михаил Кириллович

Смерть
Неизвестно

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