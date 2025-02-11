Сергей Севастьянов 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергей Севастьянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
Василиса Кузьмина1778 г.р.
Отец
Севастьян Спиридонов1778 г.р.
Супруги
Анна Васильева1805 г.р.
Дети
Гаврила Сергеев1820 г.р.
Алексей Сергеев1828 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Севастьян Спиридонов

Мать: Василиса Кузьмина

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гаврила Сергеев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофей Сергеев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

37

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

37

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.