Сергей Севастьянов
мужской, родился 1802, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
МатьВасилиса Кузьмина1778 г.р.
ОтецСевастьян Спиридонов1778 г.р.
Супруги
Анна Васильева1805 г.р.
Дети
Гаврила Сергеев1820 г.р.
Алексей Сергеев1828 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Севастьян Спиридонов
Мать: Василиса Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гаврила Сергеев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофей Сергеев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно