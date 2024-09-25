Ильин Орест
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти23.11.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Семенов Илья
Мать: Иванова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерофеева Васса
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Орестова Евдокия
Мать ребёнка: Ерофеева Васса
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Орестова Евдокия
Мать ребёнка: Ерофеева Васса
Рождение ребёнка
06.11.1869 ст.
Дочь: Орестова Матрона
Мать ребёнка: Ерофеева Васса
Рождение ребёнка
1871
Сын: Орестов Савватий
Мать ребёнка: Ерофеева Васса
Рождение ребёнка
27.05.1875 ст.
Сын: Орестов Иван
Мать ребёнка: Ерофеева Васса
Рождение ребёнка
18.06.1881 ст.
Дочь: Орестова Агрипина
Мать ребёнка: Ерофеева Васса
Смерть
23.11.1883 ст.
от чахотки
Похороны
25.11.1883 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область