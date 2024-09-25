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Ильин Орест

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

23.11.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Семенов Илья

Мать: Иванова Параскева

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Васса

Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Орестова Евдокия

Мать ребёнка: Ерофеева Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Орестова Евдокия

Мать ребёнка: Ерофеева Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.11.1869 ст.

Дочь: Орестова Матрона

Мать ребёнка: Ерофеева Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Орестов Савватий

Мать ребёнка: Ерофеева Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.05.1875 ст.

Сын: Орестов Иван

Мать ребёнка: Ерофеева Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.06.1881 ст.

Дочь: Орестова Агрипина

Мать ребёнка: Ерофеева Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
23.11.1883 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от чахотки
Похороны
25.11.1883 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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