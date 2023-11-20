Вилягжанин Анисим Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Вилягжанин Терентей Денисович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Вилягжанин Денис Анисимович
Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ксенья Анисимовна
Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Вилягжанин Ефим Анисимович
Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Анисимовна
Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилягжанин Антон Анисимович
Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна