Вилягжанин Анисим Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанин Анисим Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Вилягжанин Терентей Денисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вилягжанин Денис Анисимович

Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ксенья Анисимовна

Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Вилягжанин Ефим Анисимович

Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Анисимовна

Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилягжанин Антон Анисимович

Мать ребёнка: Вилягжанин Марья Кирилловна

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