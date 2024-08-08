Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)
Место рожденияд. Высокое, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Дата рождения1913
Дата смерти1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Буров (Burov) Василий
Мать: Бурова (Burova) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верещагин ?
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Верещагина) Елена
Отец ребёнка: Верещагин ?
Рождение ребёнка
1938
Сын: Верещагин Фёдор
Отец ребёнка: Верещагин ?
Смерть
1953