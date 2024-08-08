Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)

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Место рождения

д. Высокое, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии

Дата рождения

1913

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Буров (Burov) Василий

Мать: Бурова (Burova) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин ?

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Верещагина) Елена

Отец ребёнка: Верещагин ?

Рождение ребёнка
1938

Сын: Верещагин Фёдор

Отец ребёнка: Верещагин ?

Смерть
1953

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