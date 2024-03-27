Галимов Мухаметжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Мухаметжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галим

Мать: Таибя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мухаметжанова) Фатхия

Мать ребёнка: Зубаржэт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мухаметжанова) Миннехаят

Мать ребёнка: Зубаржэт

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаржэт

Смерть
1951

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