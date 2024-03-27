Галимов Мухаметжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мухаметжанова) Фатхия
Мать ребёнка: Зубаржэт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мухаметжанова) Миннехаят
Мать ребёнка: Зубаржэт
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубаржэт
Смерть
1951