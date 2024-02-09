Ярошенко-Губарь Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1917
Дочь: Ярошенко-Губарь Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Ярошенко-Губарь Григорий Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
14 октября 1917 г. родилась Нина. Родители: Черниговской губернии города Городни мещанин Григорий Алексиев Ярошенко-Губарь и законная жена его Мария Иоаннова, оба православного вероисповедания.
Смерть
Неизвестно