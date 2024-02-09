Ярошенко-Губарь Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко-Губарь Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошенко-Губарь Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Ярошенко-Губарь Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Ярошенко-Губарь Григорий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
14 октября 1917 г. родилась Нина. Родители: Черниговской губернии города Городни мещанин Григорий Алексиев Ярошенко-Губарь и законная жена его Мария Иоаннова, оба православного вероисповедания.
Смерть
Неизвестно

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