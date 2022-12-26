Пешкова (Кайдолова) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Кайдолова) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1887

Дата смерти

25.02.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1920 г.р.
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1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кайдалова (Пешкова) Татьяна Евстроповна

Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич

Рождение ребёнка
29.12.1920

Сын: Пешков Василий Евстропович

Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич

Рождение ребёнка
24.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич

Рождение ребёнка
02.01.1925

Сын: Пешков Пётр Евстропович

Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич

Смерть
25.02.1929

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