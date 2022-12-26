Пешкова (Кайдолова) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1887
Дата смерти25.02.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кайдалова (Пешкова) Татьяна Евстроповна
Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич
Рождение ребёнка
29.12.1920
Сын: Пешков Василий Евстропович
Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич
Рождение ребёнка
24.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич
Рождение ребёнка
02.01.1925
Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Евстроп Ильич
Смерть
25.02.1929