Ульяна Андреева 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульяна Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Андрей Семёнов1797 г.р.
Мать
Федосья Федотова1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Андрей Семёнов

Мать: Федосья Федотова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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