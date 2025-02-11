Ульяна Андреева
женский, родилась 1848, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАндрей Семёнов1797 г.р.
МатьФедосья Федотова1808 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Андрей Семёнов
Мать: Федосья Федотова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно