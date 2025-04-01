Мешкова (Горлова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1982
Сын: Мешков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Мешков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
31.05.1988
Дочь: Москалева (Мешкова) Оля Владимировна
Отец ребёнка: Мешков Владимир Михайлович