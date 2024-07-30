Метлин Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетлин Василий Егорович

Метлин Василий Егорович

avatar

Место рождения

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.06.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1939

Отец: Метлин Егор Егорович

Мать: Метлина (Седова) Александра Семеновна

Курилиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метлина (Фричле) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденко (Метлина) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Метлина (Фричле) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
22.05.1963

Сын: Метлин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Метлина (Фричле) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
16.01.1976

Сын: Метлин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Метлина (Фричле) Екатерина Петровна

Братск, город Братск, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.