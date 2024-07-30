Метлин Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения06.06.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденко (Метлина) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Метлина (Фричле) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
22.05.1963
Сын: Метлин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Метлина (Фричле) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
16.01.1976
Мать ребёнка: Метлина (Фричле) Екатерина Петровна
Братск, город Братск, Иркутская область