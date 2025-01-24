Никита Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1891 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1891

Дочь: Коликова Прасковья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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