Федосеев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1953
Дата смерти29.12.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1953
Отец: Федосеев Николай Ефимович
Мать: Федосеева Анна Павловна
Рождение ребёнка
05.12.1977
Дочь: Еникеева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
13.05.1980
Дочь: Крестьянинова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
10.04.1985
Сын: Федосеев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.2018