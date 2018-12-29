Федосеев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Александр Николаевич

Федосеев Александр Николаевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1953

Дата смерти

29.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1953

Отец: Федосеев Николай Ефимович

Мать: Федосеева Анна Павловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1977

Дочь: Еникеева Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1980

Дочь: Крестьянинова Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1985

Сын: Федосеев Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Любовь Васильевна

Смерть
29.12.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close