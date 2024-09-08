Афанасьева (Букурова) Акулина Поликарпова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1897
ГАРО брак ф627 о278 д67
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Афанасьева) Варвара Васильева
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Никаноров
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Никаноров
ГАРО ф627 о278 д92
Смерть
Неизвестно