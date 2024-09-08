Афанасьева (Букурова) Акулина Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Букурова) Акулина Поликарпова

Место рождения

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.09.1897

Муж: Афанасьев Василий Никаноров

ГАРО брак ф627 о278 д67
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Афанасьева) Варвара Васильева

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Никаноров

Рождение ребёнка
1904

Сын: Афанасьев Иоанн Василиев

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Никаноров

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д92
Смерть
Неизвестно

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