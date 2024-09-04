Алгазина Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Аграфена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Алгазина) Авдотья Савельевна

Отец ребёнка: Алгазин Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
24.03.1855

Сын: Алгазин Вакул Савельевич

Отец ребёнка: Алгазин Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Алгазин Максим Савельевич

Отец ребёнка: Алгазин Савелий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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