Диденко (Лемишко) Полина
Место рожденияРассошенцы, Украина
Дата рождения29.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1914
Отец: Лемишко Иван Никифорович
Мать: Лемишко Прасковья
Рассошенцы, Украина
Рождение ребёнка
01.05.1933
Дочь: Журавель Таисия
Отец ребёнка: Диденко Алексей Семенович
Рождение ребёнка
23.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Диденко Алексей Семенович
Место жительства
Неизвестно
пр. Молодіжний, 1
Смерть
Неизвестно