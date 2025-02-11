Зайцевский (Zaitzevsky) Лев Николаевич 19.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцевский (Zaitzevsky) Лев Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.01.1900, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

умер 20.05.1971, Laguna Hills, California, USA

Мать
Зайцевская (Ширшова) Мария Ивановна08.11.1866 г.р.
Отец
Зайцевский Николай Александрович15.06.1862 г.р.
Супруги
Зайцевская (Зайцевская) Наталья Александровна18.01.1901 г.р.
Дети
(Зайцевская) Татьяна Львовна1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900

Отец: Зайцевский Николай Александрович

Мать: Зайцевская (Ширшова) Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцевская (Зайцевская) Наталья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно

Architect, Architecte

Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

private tutors , St. Petersburg, Россия

Образование
1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Petrograd Realnoe Uchilische of the Emperor Alexandr II, Россия

Образование
1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Petrograd Institute of Civil Engineers , Petrograd, Россия

Бракосочетание
14.09.1923

Жена: Зайцевская (Зайцевская) Наталья Александровна

Los Angeles, California, USA

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Зайцевская) Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Зайцевская (Зайцевская) Наталья Александровна

Гражданство
1934
Boston, Ohio, USA

Развод
Около 1945

Жена: Зайцевская (Зайцевская) Наталья Александровна

Супруг(-а): Лев Николаевич Зайцевский (Zaitzevsky)

Смерть
20.05.1971
Laguna Hills, California, USA

Похороны
24.05.1971
Los Angeles, California, USA

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