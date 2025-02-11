Зайцевский (Zaitzevsky) Лев Николаевич
мужской, родился 19.01.1900, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умер 20.05.1971, Laguna Hills, California, USA
МатьЗайцевская (Ширшова) Мария Ивановна08.11.1866 г.р.
ОтецЗайцевский Николай Александрович15.06.1862 г.р.
Супруги
Зайцевская (Зайцевская) Наталья Александровна18.01.1901 г.р.
Дети
(Зайцевская) Татьяна Львовна1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцевская (Зайцевская) Наталья Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образование
1917
Образование
1918
Бракосочетание
14.09.1923
Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Зайцевская) Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Зайцевская (Зайцевская) Наталья Александровна
Гражданство
1934
Boston, Ohio, USA
Развод
Около 1945
Смерть
20.05.1971
Laguna Hills, California, USA
Похороны
24.05.1971
Los Angeles, California, USA