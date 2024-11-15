Тихонова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1912
Дата смерти09.02.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1935
Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1940
Сын: Игнатьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.01.1951
Дочь: Агупова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Дмитриевич
Смерть
09.02.1967