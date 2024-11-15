Тихонова Мария Дмитриевна 01.04.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихонова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1912

Дата смерти

09.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1935

Сын: Игнатьев Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.10.1940

Сын: Игнатьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.01.1951

Дочь: Агупова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
09.02.1967

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