Артамонова (Безчастная) Матрона Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Иван Анисимович
Отец ребёнка: Артамонова (Артамонов) Анисим Иосифович
Рождение ребёнка
21.05.1905
Дочь: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна
Отец ребёнка: Артамонова (Артамонов) Анисим Иосифович