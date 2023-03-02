Артамонова (Безчастная) Матрона Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Безчастная) Матрона Харитоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Иван Анисимович

Отец ребёнка: Артамонова (Артамонов) Анисим Иосифович

Рождение ребёнка
21.05.1905

Дочь: Извекова (Артамонова) Елена Анисимовна

Отец ребёнка: Артамонова (Артамонов) Анисим Иосифович

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