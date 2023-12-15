(Кулик) Хвилипа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулик) Хвилипа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кулик Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важник Зеновь Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важник Зеновь Тарасович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Важник Амельян Зиновьевич

Отец ребёнка: Важник Зеновь Тарасович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Важник Федор Зеновьевич

Отец ребёнка: Важник Зеновь Тарасович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Важник) Марина Зеновьевна

Отец ребёнка: Важник Зеновь Тарасович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Важник) Ева Зиновьевна

Отец ребёнка: Важник Зеновь Тарасович

Смерть
Неизвестно

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