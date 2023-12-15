(Кулик) Хвилипа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кулик Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Важник Амельян Зиновьевич
Отец ребёнка: Важник Зеновь Тарасович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Важник Зеновь Тарасович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Важник) Марина Зеновьевна
Отец ребёнка: Важник Зеновь Тарасович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Важник) Ева Зиновьевна
Отец ребёнка: Важник Зеновь Тарасович
Смерть
Неизвестно