Белозёров Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти02.04.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Белозёров Павел Андреевич
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.10.1892
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.10.1893
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Смерть
02.04.1894