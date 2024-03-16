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Белозёров Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

02.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Белозёров Павел Андреевич

Мать: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.10.1892

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.10.1893

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Смерть
02.04.1894

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