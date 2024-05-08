Гут Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гут Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гут Леонтий Арсентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиргун Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайченко Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

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