Махонин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Махонин Влас
Мать: Махонина Александра
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Махонин Прокофий
Мать ребёнка: Махонина Агафья
Ларионовка
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Махонина Агафья
Рождение ребёнка
05.08.1883
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Махонина Агафья
Рождение ребёнка
1886
Сын: Махонин Иван
Мать ребёнка: Махонина Агафья
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Махонина Агафья
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Махонина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махонина Агафья
Смерть
Неизвестно