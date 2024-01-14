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Махонин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Махонин Влас

Мать: Махонина Александра

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Махонин Прокофий

Мать ребёнка: Махонина Агафья

Ларионовка
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Махонина Агафья

Рождение ребёнка
05.08.1883

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Махонина Агафья

Рождение ребёнка
1886

Сын: Махонин Иван

Мать ребёнка: Махонина Агафья

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Махонина Агафья

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Махонина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махонина Агафья

Смерть
Неизвестно
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