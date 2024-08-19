Edla — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиEdla

Edla

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Olfosdotter) Astrid

Отец ребёнка: Skötkonung Olof Iii (I) Di Svezia Il Tesoriere

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Emund

Отец ребёнка: Skötkonung Olof Iii (I) Di Svezia Il Tesoriere

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.