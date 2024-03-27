Халикова (Зайнетдиновна) Махмузя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
15.06.1900
Дочь: Бибифайза Бадретдиновна
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
Талачево, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Гашия Бадретдиновна
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
с.Талачево, Башкирия
Рождение ребёнка
02.09.1903
Дочь: Сайфутдинова Гайша Бадретдиновна
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
с.Талачево, Башкирия
Рождение ребёнка
26.05.1905
Дочь: Бибимагфура Бадретдиновна
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
Талачево, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: Галима Бадретдиновна
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
с.Талачево, Башкирия
Рождение ребёнка
06.07.1908
Сын: Халиков Гирфан Бадретдинович
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
Талачево, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1910
Сын: Халиков Афзалетдин Бадретдинович
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
Талачево, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
31.05.1915
Дочь: Богданова Минигаян Бадретдиновна
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
с.Буриказганово.Башкирия
Рождение ребёнка
21.10.1917
Дочь: Мафруза Бадретдиновна
Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович
Талачево, Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно