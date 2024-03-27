Халикова (Зайнетдиновна) Махмузя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаликова (Зайнетдиновна) Махмузя

Халикова (Зайнетдиновна) Махмузя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1900

Дочь: Бибифайза Бадретдиновна

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

Талачево, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: Гашия Бадретдиновна

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

с.Талачево, Башкирия
Рождение ребёнка
02.09.1903

Дочь: Сайфутдинова Гайша Бадретдиновна

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

с.Талачево, Башкирия
Рождение ребёнка
26.05.1905

Дочь: Бибимагфура Бадретдиновна

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

Талачево, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: Галима Бадретдиновна

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

с.Талачево, Башкирия
Рождение ребёнка
06.07.1908

Сын: Халиков Гирфан Бадретдинович

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

Талачево, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1910

Сын: Халиков Афзалетдин Бадретдинович

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

Талачево, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
31.05.1915

Дочь: Богданова Минигаян Бадретдиновна

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

с.Буриказганово.Башкирия
Рождение ребёнка
21.10.1917

Дочь: Мафруза Бадретдиновна

Отец ребёнка: Халиков Бадретдин Насретдинович

Талачево, Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close