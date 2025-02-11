Martens (Redekop) Maria 13.02.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Martens (Redekop) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.02.1881, Звёздное

умерла 28.08.1926, Родничное, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мать
(Olfert) Katharina A D22.01.1859 г.р.
Отец
Redekopp David G13.10.1864 г.р.
Супруги
Martens Gerhard Peter04.11.1867 г.р.
Дети
Martens Peter G R08.03.1901 г.р.
(Martens) Katharina24.01.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1881

Отец: Redekopp David G

Мать: (Olfert) Katharina A D

Бракосочетание
04.06.1900

Муж: Martens Gerhard Peter

Рыбалка, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Martens Peter G R

Отец ребёнка: Martens Gerhard Peter

Рыбалка, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: (Martens) Katharina

Отец ребёнка: Martens Gerhard Peter

Рождение ребёнка
16.06.1919

Сын: Martens Abram

Отец ребёнка: Martens Gerhard Peter

Родничное, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
28.08.1926
Родничное, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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