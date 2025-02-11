Martens (Redekop) Maria
женский, родилась 13.02.1881, Звёздное
умерла 28.08.1926, Родничное, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Мать(Olfert) Katharina A D22.01.1859 г.р.
ОтецRedekopp David G13.10.1864 г.р.
Супруги
Martens Gerhard Peter04.11.1867 г.р.
Дети
Martens Peter G R08.03.1901 г.р.
(Martens) Katharina24.01.1903 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1881
Отец: Redekopp David G
Мать: (Olfert) Katharina A D
Бракосочетание
04.06.1900
Рыбалка, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Martens Peter G R
Отец ребёнка: Martens Gerhard Peter
Рыбалка, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: (Martens) Katharina
Отец ребёнка: Martens Gerhard Peter
Рождение ребёнка
16.06.1919
Сын: Martens Abram
Отец ребёнка: Martens Gerhard Peter
Родничное, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
28.08.1926
Родничное, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область