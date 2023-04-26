Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1924
Дата смерти07.08.1977
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924
Отец: Олифиренко Никита
Мать: Олифиренко Фекла
Рождение ребёнка
31.07.1943
Сын: Долженко Альберт Николаевич
Отец ребёнка: Долженко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
02.07.1948
Дочь: Курбатова (Долженко) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Долженко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
14.10.1951
Сын: Долженко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.1961
Дочь: Зюзина (Долженко) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Долженко Николай Андреевич
Смерть
07.08.1977