Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженко (Олифиренко) Наталья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1924

Дата смерти

07.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924

Отец: Олифиренко Никита

Мать: Олифиренко Фекла

Рождение ребёнка
31.07.1943

Сын: Долженко Альберт Николаевич

Отец ребёнка: Долженко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
02.07.1948

Дочь: Курбатова (Долженко) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Долженко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
14.10.1951

Сын: Долженко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.1961

Дочь: Зюзина (Долженко) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Долженко Николай Андреевич

Смерть
07.08.1977

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