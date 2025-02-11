Мартынычев Пётр Андреев 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартынычев Пётр Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1842, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Мартынычев Андрей ЕкимовДо 1787 г.р.
Супруги
Мартынычева Марья Семёнова1819 г.р.
Дети
(Мартынычева) Авдотья Петрова1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Мартынычев Андрей Екимов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынычева Марья Семёнова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мартынычева) Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Мартынычева Марья Семёнова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1842
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

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