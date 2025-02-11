Мартынычев Пётр Андреев
мужской, родился 1817, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1842, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМартынычев Андрей ЕкимовДо 1787 г.р.
Супруги
Мартынычева Марья Семёнова1819 г.р.
Дети
(Мартынычева) Авдотья Петрова1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Мартынычев Андрей Екимов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мартынычева) Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Мартынычева Марья Семёнова
Смерть
1842