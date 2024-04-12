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Диденко Алексей Семенович

Место рождения

Рассошенцы, Полтавська область

Дата рождения

30.03.1909

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1909

Отец: Диденко Семен

Мать: не указана

Рассошенцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.05.1933

Дочь: Журавель Таисия

Мать ребёнка: Диденко Полина

Рождение ребёнка
23.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко Полина

Военная служба
24.06.1941
Полтава, Полтавська область
Писарем штаба 338сд 3 Бел.Фр.
Военная награда
12.07.1943
Приказ № 26/н ВС 338сд 3 Бел.Фр. Награжден писарь штаба медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ . Ф - 33-682526-805
Военная награда
01.05.1944
Указ ПВС СССР ,награжден писарь штаба медалью "За оборону Москвы"
ЦАМО РФ шк-27,ящ-14
Военная награда
25.09.1944
Приказ № 94/н ВС 338сд 3 Бел.Фр. Награжден писарь штаба медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-6028
Военная награда
30.04.1945
Приказ № 90/н ВС 338сд ст.с-т Писарь штаба награжден рпденом "Красной Звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-3346
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении писаря штаба медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ картотека награждений шк-27,ящ-14.
Военная награда
25.09.1945
№ Бел.Фр. Приказ № 151/н 338сд о награждении писаря штаба медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-2304
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР награжден писарь штаба медалью "З взятие Кенигсберга"
ЦАМО РФ Картотека награждений, шк-27,ящ-14
Смерть
1979
Рассошенцы, Полтавська область
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