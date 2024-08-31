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Чмуленко Митрофан Евмениевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 04.06.1882

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.06.1882

Отец: Чмуленко Евмений Кириллович

Мать: Чмуленко Евфимия Наумовна

Бракосочетание
10.11.1902

Жена: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.1908

Сын: Чмоленко Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
24.03.1910

Сын: Чмуленко Андрей Митрофанович

Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Чмоленко (Чмоленко) Ксения

Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: Ковалевская (Чмоленко) Надежда Митрофановна

Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.1917

Дочь: Воеводенко (Чмоленко) Антонина

Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Смерть
Около 1920

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