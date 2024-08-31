Чмуленко Митрофан Евмениевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 04.06.1882
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.06.1882
Бракосочетание
10.11.1902
Рождение ребёнка
06.01.1908
Сын: Чмоленко Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
24.03.1910
Сын: Чмуленко Андрей Митрофанович
Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Чмоленко (Чмоленко) Ксения
Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: Ковалевская (Чмоленко) Надежда Митрофановна
Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
03.06.1917
Дочь: Воеводенко (Чмоленко) Антонина
Мать ребёнка: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна
Смерть
Около 1920