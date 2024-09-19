Авдулов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдулов Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский асессор
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Авдулова) Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Авдулов Владимир Павлович
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Авдулова) Антонина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Смерть
Неизвестно