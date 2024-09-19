Авдулов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдулов Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдулов Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдулова Екатерина Алексеевна

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский асессор
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Авдулова) Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Авдулов Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1842

Сын: Авдулов Виктор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Авдулова) Антонина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1850

Сын: Авдулов Аркадий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Смерть
Неизвестно

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