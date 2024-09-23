(Фролова) Лидия
женский, родилась 1942, Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
ОтецФролов Пётр Иванович1910 г.р.
МатьФролова Александра АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ирина ВикторовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Фролов Пётр Иванович
Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Викторовна
Отец ребёнка: не указан