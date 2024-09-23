(Фролова) Лидия 1942 — найти родственников по фамилии на Familio

(Фролова) Лидия

Автор
НЦ
Церех Н.

женский, родилась 1942, Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Отец
Фролов Пётр Иванович1910 г.р.
Мать
Фролова Александра АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ирина ВикторовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Фролов Пётр Иванович

Мать: Фролова Александра Андреевна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.