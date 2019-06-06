Ефремов Владимир Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Владимир Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2019

Отец: Ефремов Роман

Мать: Ефремова Мария Сергеевна

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