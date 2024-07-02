Карпов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1930
Жена: Карпова (Лапина) Нина
НКВД СССР Управление НКВД по Ивановской промышленной области Бюро АГС Меленковского района
Адрес проживание жениха: Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 112
Рождение ребёнка
24.02.1931
Дочь: (Карпова) Римма
Мать ребёнка: Карпова (Лапина) Нина
Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 57, кв. 12
Рождение ребёнка
07.04.1937
Ивановская область, г. Меленки
Рождение ребёнка
14.07.1939
Ивановская область, Меленковский район, г. Меленки
Рождение ребёнка
01.11.1941
Ивановская область, Меленковский район, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 58
Смерть
Неизвестно