Карпов Константин Иванович Около 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1911 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1930

Жена: Карпова (Лапина) Нина

НКВД СССР Управление НКВД по Ивановской промышленной области Бюро АГС Меленковского района
Адрес проживание жениха: Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 112
Рождение ребёнка
24.02.1931

Дочь: (Карпова) Римма

Мать ребёнка: Карпова (Лапина) Нина

Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 57, кв. 12
Рождение ребёнка
07.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Лапина) Нина

Ивановская область, г. Меленки
Рождение ребёнка
14.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Лапина) Нина

Ивановская область, Меленковский район, г. Меленки
Рождение ребёнка
01.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Лапина) Нина

Ивановская область, Меленковский район, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 58
Смерть
Неизвестно

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