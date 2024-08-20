Александрова (Тюляева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1838
Дата смерти06.02.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1838
Отец: Тюляев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1861
Дочь: Розанов (Александрова) Софья Александровна
Отец ребёнка: Александров Александр
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Хутарев (Хутарева (Александрова)) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Александров Александр
Смерть
06.02.1907