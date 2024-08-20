Александрова (Тюляева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Тюляева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1838

Дата смерти

06.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1838

Отец: Тюляев Иван

Мать: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Александр

Рождение ребёнка
19.04.1861

Дочь: Розанов (Александрова) Софья Александровна

Отец ребёнка: Александров Александр

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Хутарев (Хутарева (Александрова)) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Александров Александр

Смерть
06.02.1907

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