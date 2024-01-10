Kuldsalu Julius — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kuldsalu Julius

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1886

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1886

Отец: Kulper Mihkel

Мать: Kulper Maarja

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