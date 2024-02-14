Добренко Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добренко Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Капустянский Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Капустянский Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Капустянский Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Капустянский Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно

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