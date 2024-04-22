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Конев Василей Ефимович

Место рождения

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Конев Ефим Никифорович

Мать: не указана

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Конев Леонтей Васильевич

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Конев Антип Васильевич

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Конева Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Конева Марья Васильевна

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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