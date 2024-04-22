Конев Василей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Конев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Конева Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Конева Марья Васильевна
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно