Никитин Алексей Васильевич
Место рожденияРоссия, Смоленск. обл., дер.Гнездово
Дата рождения21.02.1923
Дата смерти12.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1923
Россия, Смоленск. обл., дер.Гнездово
Бракосочетание
26.03.1950
Жена: Никитина Майя Викторовна
Москва
Рождение ребёнка
26.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Майя Викторовна
Москва
Смерть
12.11.1985
Россия, Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Митинское