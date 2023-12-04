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Никитин Алексей Васильевич

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Место рождения

Россия, Смоленск. обл., дер.Гнездово

Дата рождения

21.02.1923

Дата смерти

12.11.1985

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1923

Отец: Никитин Василий Ильич

Мать: Никитина Ефросинья Иосифовна

Россия, Смоленск. обл., дер.Гнездово
Бракосочетание
26.03.1950

Жена: Никитина Майя Викторовна

Москва
Рождение ребёнка
26.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Майя Викторовна

Москва
Смерть
12.11.1985
Россия, Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Митинское
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