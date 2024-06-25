Вилисова Агафья Михайловна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вилисова Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

В_
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилисов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вилисов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вилисов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Вилисова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вилисов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вилисов Егор/Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вилисов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вилисова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович

Смерть
1920
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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