Вилисова Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Вилисова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вилисов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Вилисов Егор/Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Вилисов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Вилисова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Вилисов Алексей Петрович
Смерть
1920
Семей, городская администрация Семей, Абайская область