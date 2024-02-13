Дайра Луквирд (Маровилья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайра Луквирд (Маровилья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мэвен Луквирд

Отец ребёнка: Луквирд Илодар IV

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ареин Луквирд II

Отец ребёнка: Луквирд Илодар IV

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаурена Луквирд

Отец ребёнка: Луквирд Илодар IV

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луквирд Илодар IV

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